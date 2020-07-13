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Дуда виграв президентські вибори у Польщі

Понеділок, 13 липня 2020, 09:20

Чинний президент Польщі Анджей Дуда виграв другий тур президентських виборів і залишиться на посаді на другий термін, свідчать попередні результати голосування. 

Як заявила Державна виборча комісія Польщі за підсумком підрахунку 99,69% протоколів Дуду підтримав 51,21% виборців, що прийшли на дільниці, пише "Європейська правда". 

Його опонент, кандидат від опозиції Рафал Тшасковський, програв з незначним відривом і отримав підтримку  48,79% виборців. 

Комісія ще не отримала протоколи з 5 виборчих дільниць, але, як зазначив на пресконференції у понеділок вранці представник комісії, кількість непідрахованих голосів не матиме суттєвого впливу на остаточний результат голосування.

Явка на виборах у неділі була рекордною для сучасної Польщі і склала 68,12%.

Зазначимо, цей результат збігається з даними двох екзитполів, які прогнозували Анджею Дуді перемогу з незначним відривом. Зокрема, оприлюднений о другій ночі результат Ipsos давав Дуді 51% підтримки.

Нагадаємо, за результатами першого туру Дуда здобув 43,5% голосів, натомість за Тшасковського віддали свої голоси 30,46% виборців.

Читайте про перший тур президентських виборів у Польщі: "Три роки хаосу": чому вибори у Польщі не принесли переможця".

Теми: ПольщапрезидентвибориДуда


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