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"Слуги" виносять на розгляд Ради закон Бужанського про мову

Понеділок, 13 липня 2020, 14:28

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко попросив внести до порядку денного роботи парламенту законопроєкт щодо навчання українською мовою у закладах освіти, який відхилив комітет Верховної Ради.

Джерело: засідання погоджувальної Ради, Facebook-сторінки нардепів "ЄС" Андрія Парубія та Володимира В’ятровича 

Пряма мова Корнієнка: "У нашої фракції є прохання законопроєкт 2362 щодо переходу російськомовних шкіл на українську мову його обов’язково включити в порядок денний цього тижня.

Він зараз трошки нижче посунувся на наступний тиждень, тобто на вересень, а у вересні це уже має відбуватися. Тут логіка чисто така по часу. 2362 просимо посунути на цей тиждень".

Деталі: Спікер ВР Дмитро Разумков доручив апарату Ради врахувати законопроєкт, наприклад, на четвер до порядку денного роботи парламенту.

Йдеться про законопроєкт № 2362 нардепа "Слуги народу" Максима Бужанського.

Комітет Верховної Ради законопроєкт Бужанського відхилив. У комітеті Ради зазначили, що законопроєкт Бужанського "має вплив на показники державного бюджету (призведе до збільшення видатків)".

 

Також у комітеті додали, якщо закон Бужанського приймуть до 15 липня 2020 року, то він має вводитися в дію не раніше
1 січня 2021 року, а після 15 липня 2020 року – не раніше 1 січня 2022 року (або 1 січня наступного за цим року зале,жно від часу прийняття закону).

Нардепи "Євросолідарності" Парубій та В’ятрович закликають українців мобілізуватися біля стін парламенту 16 липня, тому що законопроєктом пропонується скасувати обов'язкове вивчення 80% предметів у школах українською мовою. 

В’ятрович зазначив, що в разі прийняття закону, перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 буде скасовано.

Зокрема, Бужанський пропонує відмовитися від цієї норми, а натомість хоче щоби "перелік навчальних предметів, що вивчаються державною мовою, визначався освітньою програмою закладу освіти з урахуванням особливостей мовного середовища".

Українська правда
Теми: Верховна Радамовазакон про мовиСлуга народу


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