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Російський актор прилетів в Україну на зйомки, а отримав заборону на в'їзд

Понеділок, 13 липня 2020, 17:08
Російський актор прилетів в Україну на зйомки, а отримав заборону на в'їзд

На 3 роки заборонили в’їзд в Україну російському актору, який відвідував окупований Крим.

Джерело: Державна прикордонна служба, поінформований співрозмовник УП

Деталі: Росіянин прилетів в аеропорт "Бориспіль" 13 липня рейсом із Франкфурта та намагався обдурити українських прикордонників. ДПСУ традиційно не називає прізвища актора, але за даними "Української правди" йдеться про Антона Пампушного.

Дослівно ДПСУ: "Під час бесіди чоловік 1982 року народження навідріз відмовлявся визнати відвідування анексованої Росією української території. Згодом він не зміг пояснити прикордонникам Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" своє перебування на одному з фестивалів в Криму минулого року.

Як з'ясувалося, актор брав участь в зйомках фільму "Балканський рубіж", які проходили в тому числі на тимчасово окупованому півострові. Фільм, до речі, отримав субсидію від Мінкультури РФ.

В Україну, зі слів чоловіка, прибув також для зйомок, але найближчим часом це йому не вдасться. Українські прикордонники проставили російському актору штамп про трирічну заборону на в’їзд у нашу країну".

Українська правда

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Теми: РосіясанкціїПрикордонна служба
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