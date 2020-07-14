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ЦВК Білорусі не пустила на вибори головного суперника Лукашенка

Вівторок, 14 липня 2020, 12:35
ЦВК Білорусі не пустила на вибори головного суперника Лукашенка
Радыё Свабода

Центральна виборча комісія відмовила колишньому главі Белгазпромбанка Віктору Бабарико в реєстрації кандидатом в президенти Білорусі.

Джерело: "Радыё Свабода"

Деталі: Глава ЦВК республіки Лідія Єрмошина запропонувала відмовити Бабарико в реєстрації через невідповідність декларації фактичних доходів і участі іноземної організації в його кампанії.

За рішення проголосували одностайно.

Комітет державного контролю Білорусі стверджує, що "злочинна група" отримувала злочинні доходи, а незаконна діяльність Бабарикj як "лідера злочинної групи" "підтверджується" конфіскованими матеріалами і допитами підозрюваних.

Бабарикj нібито отримав незадекларовані 350 тисяч доларів США. У той же час у справі Бабарикj ще не було судового розгляду - відповідно, він не був визнаний винним.

Єрмошина пожартувала, що "хабарі не вказані в податковій декларації". За її словами, інших невідповідностей в декларації виявлено не було.

Держконтроль також стверджує, що Бабарикj незаконно використовував під час кампанії іноземну фінансову допомогу - ресурси Белгазпромбанкe, який на 99% належить російським компаніям.

Представник ініціативної групи, адвокат Максим Знак зазначив, що напередодні вся інформація з декларації була визнана актуальною.
Також він підкреслив, що інформація з листа Держконтролю була предметом звинувачення, яке не тільки не було розглянуто в суді, але навіть не було надано захисту на розгляд.

У листах не вказуються конкретні факти незаконної діяльності, зазначив він, а свідчення проти Бабарико суперечливі, в тому числі щодо сум незаконно отриманих грошей. Через невідповідність декларацій, немає підстав відмовляти в реєстрації, сказав він.

UPD: Водночас чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко був зареєстрований ЦВК як кандидат у президенти. Він буде кандидатом в шостий раз - попередні п'ять разів він перемагав на виборах.

Крім Бабарико в реєстрації відмовили ще одному опозиціонеру Валерію Цепкалу.

Кандидатами зареєстровані також: Андрій Дмитрієв, голова кампанії "Говори правду", Анна Конопатська, колишній член Палати представників, Світлана Тихановська, дружина політв'язня Сергія Тихановського, Сергій Черачня, голова Білоруської соціал-демократичної партії (Грамада).

Чому це важливо: Бабарико вважають найбільш реальною кандидатурою від опозиції, здатною похитнути багаторічне правління президента Білорусі Олександра Лукашенка. Напередодні виборчої кампанії проти нього почалося кримінальне переслідування.

Передісторія:

  • 10 червня Лукашенко доручив провести перевірки приватних компаній, які нібито звільняють людей, якщо вони відмовляються підписуватися за висування альтернативних кандидатів. Він наказав "звинуватити цю живу буржуазію в тому, що вони будуть нести відповідальність за людей".
  • 11 червня Бєлгазпромбанк і низку інших компаній обшукали. Комітет державного контролю заявив, що порушено кримінальну справу за ст. 235 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великому розмірі) та ст. 243 (ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі) КК.
  • 17 червня виборчий фонд Віктора Бабарико був заарештований з рахунком в 100 тисяч рублів. Вранці 18 червня Бабарик та його син, а також керівник ініціативної групи Едуард Бабарико були затримані. Будинки сім'ї Бабарико були обшукані.
  • Віктор і Едуард Бабарико знаходяться в СІЗО КДБ, затримано низку членів ініціативної групи. За версією слідства, Віктор Бабарико був організатором незаконних дій, намагався вплинути на свідків і приховати сліди попередніх злочинів. Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 і 3 ст. 285 КК РФ (створення злочинної організації або участь в ній).

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусь
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