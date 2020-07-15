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Суд ЄС скасував штраф Єврокомісії для Apple на 13 млрд євро

Середа, 15 липня 2020, 12:50

Суд ЄС скасував рішення Єврокомісії щодо штрафу для компанії Apple на 13 млрд євро, накладений Єврокомісією у 2016 році через її діяльність в Ірландії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному комюніке Суду ЄС.

"Сьогоднішнім рішенням Суд скасовує оскаржуване рішення, тому що Комісія не змогла довести відповідно до необхідних юридичних стандартів наявність переваг відповідно до ст.. 107 (1) Договору про функціонування ЄС (Article 107(1) TFEU)", - зазначає Суд в офіційному комюніке.

У Суді вирішили, що Єврокомісія помилково оголосила про те, що Apple Sales International (ASI) та Apple Operations Europe (AOE) отримали особливу економічну перевагу та державну допомогу в Ірландії.

Нагадаємо, у 2016 році Єврокомісія зажадала від Apple відшкодувати уряду Ірландії незаконні податкові субсидії, оскільки така допомога порушує правила внутрішнього ринку.

Йдеться про два податкових рішення Ірландії від 29 січня 1991 р. та 23 травня 2007 р. на користь Apple Sales International (ASI) та Apple Operations Europe (AOE), які не були податковими резидентами Ірландії. Ці правила були оновлені у 2007 році і діяли до 2014 року, відколи в Ірландії почала діяти нова бізнес-структура Apple.

Комісія з'ясувала, що пільги з боку Ірландії, де Apple має штаб-квартиру, призвели до значного зниження податкових виплат з боку компанії.

За розрахунками Єврокомісії, Ірландія таким чином надала Apple  податкові переваги на 13 млрд євро.

Apple після цього оскаржила штраф у Суді ЄС, заявивши, що така сума "не відповідає реальності та здоровому глузду".

Ірландія, економіка якої отримала вигоду від інвестицій транснаціональних компаній, залучених низькими ставками оподаткування, також оскаржила рішення Комісії.

Єврокомісія відхилила аргументи, заявивши, що не прагне керувати міжнародними податковими законами, і звинуватила Ірландію в тому, що вона не виконала свою роботу під час оцінки податків Apple.

Теми: Єврокомісіясуд


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