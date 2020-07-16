Поліцейські спіймали 5 викрадачів столичного бізнесмена

Правоохоронці повідомили про підозру у викраденні 5 чоловікам, які два тижні тримали в заручниках столичного бізнесмена Сергія Ткаченка.

Джерело: пресслужба прокуратури Києва, МВС

Дослівно: "Затримані – п’ятеро чоловіків, мешканці м. Києва та Київської області віком від 41 до 54 років. За місцями мешкання зазначених осіб та в їх транспортних засобах проведено невідкладні обшуки.

Наразі усім затриманим повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу".

Деталі: Спецоперацію за участі спецпідрозділу "Корд" правоохоронці провели 15 липня. Вони затримали зловмисників і звільнили потерпілого підприємця, якого два тижні тримали у підвалі.

Ткаченко розповів, що викрадачі вимагали у нього 25 мільйонів доларів. Його катували і максимум, що йому дозволяли в полоні – їсти та пити.

Також правоохоронці перевірили версію причетності до цього викрадення спецслужб іноземних держав, але вона не підтвердилася.

Підприємець кілька років судився з РФ за відібраний бізнес у Криму.

Зловмисникам повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі, викраденні людини та вимаганні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 189 ККУ).

Прокуратура буде наполягати на взятті затриманих під варту.

Наразі тривають слідчі дії з встановлення всіх обставин злочину та можливих співучасників його вчинення.

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