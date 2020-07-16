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Поліцейські спіймали 5 викрадачів столичного бізнесмена

Четвер, 16 липня 2020, 11:41

Правоохоронці повідомили про підозру у викраденні 5 чоловікам, які два тижні тримали в заручниках столичного бізнесмена Сергія Ткаченка.

Джерело: пресслужба прокуратури Києва

Дослівно: "Затримані – п’ятеро чоловіків, мешканці м. Києва та Київської області віком від 41 до 54 років. За місцями мешкання зазначених осіб та в їх транспортних засобах проведено невідкладні обшуки.

Наразі усім затриманим повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу".

Деталі: Спецоперацію за участі спецпідрозділу "Корд" правоохоронці провели 15 липня. Вони затримали зловмисників і звільнили потерпілого підприємця, якого два тижні тримали у підвалі.

 

Зловмисникам повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі, викраденні людини та вимаганні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 189 ККУ).

Прокуратура буде наполягати на взятті затриманих під варту.

Наразі тривають слідчі дії з встановлення всіх обставин злочину та можливих співучасників його вчинення.

 
 

Нагадаємо:

  • 1 липня 2020 року зловмисники викрали 58-річного Ткаченка з приміщення салону краси у центрі Києва.
  • Його силою заштовхали в автомобіль та понад 2 тижні незаконно утримували у підвальному приміщенні на території Голосіївського району столиці.
  • Згодом стало відомо, що його сім'я підозрює роботу російських спецслужб.

Українська правда
Теми: поліціяКиїв


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