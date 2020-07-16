Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліцейські спіймали 5 викрадачів столичного бізнесмена

Четвер, 16 липня 2020, 11:41
Поліцейські спіймали 5 викрадачів столичного бізнесмена

Правоохоронці повідомили про підозру у викраденні 5 чоловікам, які два тижні тримали в заручниках столичного бізнесмена Сергія Ткаченка.

Джерело: пресслужба прокуратури Києва, МВС 

Дослівно: "Затримані – п’ятеро чоловіків, мешканці м. Києва та Київської області віком від 41 до 54 років. За місцями мешкання зазначених осіб та в їх транспортних засобах проведено невідкладні обшуки.

Наразі усім затриманим повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу".

Деталі: Спецоперацію за участі спецпідрозділу "Корд" правоохоронці провели 15 липня. Вони затримали зловмисників і звільнили потерпілого підприємця, якого два тижні тримали у підвалі.

Ткаченко розповів, що викрадачі вимагали у нього 25 мільйонів доларів. Його катували і максимум, що йому дозволяли в полоні – їсти та пити.

Також правоохоронці перевірили версію причетності до цього викрадення спецслужб іноземних держав, але вона не підтвердилася. 

Підприємець кілька років судився з РФ за відібраний бізнес у Криму.

 

Зловмисникам повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі, викраденні людини та вимаганні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 189 ККУ).

Прокуратура буде наполягати на взятті затриманих під варту.

Наразі тривають слідчі дії з встановлення всіх обставин злочину та можливих співучасників його вчинення.

 
 

Нагадаємо:

  • 1 липня 2020 року зловмисники викрали 58-річного Ткаченка з приміщення салону краси у центрі Києва.
  • Його силою заштовхали в автомобіль та понад 2 тижні незаконно утримували у підвальному приміщенні на території Голосіївського району столиці.
  • Згодом стало відомо, що його сім'я підозрює роботу російських спецслужб.

Українська правда
Теми: поліціяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Усі новини...
поліція
Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Що повинен зробити Вигівський на посаді голови Національної поліції
Останні новини
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:28
НБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
У ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
Усі новини...
Реклама: