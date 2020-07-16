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ЄС не відкриє кордони для українців щонайменше ще два тижні

Четвер, 16 липня 2020, 17:56

Рада ЄС оновила перелік "безпечних" третіх країн, чиїм мешканцям дозволений в’їзд до Євросоюзу у зв’язку зі сприятливою епідеміологічному ситуацією на їх території.

Як повідомляє "Європейська правда", оновлений список оприлюднений на сайті Ради ЄС.

Згідно з рішенням, з 16 липня держави-члени Євросоюзу повинні почати скасування обмежень на поїздки на зовнішніх кордонах для резидентів наступних третіх країн: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай та Китай. У випадку останнього - за умови взаємного скасування обмежень.

Жодної нової країни до списку "безпечних" ЄС вирішив не додавати.

При цьому зі списку вилучили Сербію і Чорногорію, мешканцям яких дозволявся в’їзд з 1 по 15 липня, в той час як Єврокомісія пропонувала включити у перелік безпечних всі балканські країни.

Як відомо, 1 липня ЄС затвердив список із 15 країн, які не входять до блоку і громадянам яких дозволено в’їзд.

У Брюсселі заявили, що список переглядатимуть кожні два тижні і змінюватимуть залежно від ситуації з коронавірусом в кожній країні.

Деякі країни ЄС, що відкрились для "безпечних" держав, пізніше вирішили скасувати своє рішення. Наприклад, Греція закрила кордон для громадян Сербії через погіршення епідеміологічної ситуації.

Бельгія взагалі заявила, що поки що не відкриватиме кордони для країн з "безпечного" списку ЄС.

Нагадаємо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

Читайте також: "Грецькі уроки: як уникнути депортації під час поїздок до ЄС в епоху коронавірусу".



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