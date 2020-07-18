На Одещині у ДТП загинуло 6 людей, ще 3 госпіталізовано
Внаслідок ДТП поблизу с. Саф’яни Ізмаїльського району на Одещині загинуло 6 осіб, 3 госпіталізовано.
Джерело: ДСНС, поліція Одеської області
Дослівно: "18 липня о 07:46 до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Саф’яни Ізмаїльського району сталося зіткнення двох легкових автомобілів, внаслідок чого загинуло 6 осіб та 3 особи госпіталізовано, з них 1 дитина 2018 р.н.
До деблокації загиблих від ДСНС залучено 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки".
Деталі: Пізніше поліція Одещини повідомила, що аварія сталася за участю легкових автомобілів "Mitsubishi Outlander" та "ВАЗ".
"Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група територіального відділення поліції та рятувальники ДСНС. Обставини дорожньо-транспортної пригоди ще встановлюються", - зазначили в поліції.