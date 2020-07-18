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На Одещині у ДТП загинуло 6 людей, ще 3 госпіталізовано

Субота, 18 липня 2020, 08:49

Внаслідок ДТП поблизу с. Саф’яни Ізмаїльського району на Одещині загинуло 6 осіб, 3 госпіталізовано.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "18 липня о 07:46 до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Саф’яни Ізмаїльського району сталося зіткнення двох легкових автомобілів, внаслідок чого загинуло 6 осіб та 3 особи госпіталізовано, з них 1 дитина 2018 р.н.

До деблокації загиблих від ДСНС залучено 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки".

Деталі: Інші обставини ДТП невідомі, поліція області поки не повідомляє про подію.

Українська правда
Теми: ДТПОдеська область


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