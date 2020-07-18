Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Одещині у ДТП загинуло 6 людей, ще 3 госпіталізовано

Субота, 18 липня 2020, 08:49
На Одещині у ДТП загинуло 6 людей, ще 3 госпіталізовано
фото ДСНС

Внаслідок ДТП поблизу с. Саф’яни Ізмаїльського району на Одещині загинуло 6 осіб, 3 госпіталізовано.

Джерело: ДСНС, поліція Одеської області

 
фото ДСНС

Дослівно: "18 липня о 07:46 до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Саф’яни Ізмаїльського району сталося зіткнення двох легкових автомобілів, внаслідок чого загинуло 6 осіб та 3 особи госпіталізовано, з них 1 дитина 2018 р.н.

До деблокації загиблих від ДСНС залучено 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки".

Деталі: Пізніше поліція Одещини повідомила, що аварія сталася за участю легкових автомобілів "Mitsubishi Outlander" та "ВАЗ".

 

"Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група територіального відділення поліції та рятувальники ДСНС. Обставини дорожньо-транспортної пригоди ще встановлюються", - зазначили в поліції.

Українська правда
Теми: ДТПОдеська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Усі новини...
ДТП
Суддя, який збив на смерть нацгвардійця, "наїхав" на ДБР
Ексдепутатка Київради Ар’єва постане перед судом за ДТП
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
Останні новини
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:28
НБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
У ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
Усі новини...
Реклама: