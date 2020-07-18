ЄС стурбований наміром США розширити санкції щодо "Північного потоку-2"

ЄС висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться у заяві Жозепа Борреля, високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики.

"Я глибоко стурбований тим, що Сполучені Штати почали частіше запроваджувати санкції чи погрожувати санкціями проти європейських компаній та інтересів", - заявляє Жозеп Боррель, додаючи, що останнім часом спостерігається посилення цієї тенденції - у випадках Ірану, Куби, Міжнародного кримінального суду, тепер проєктів "Північний потік-2" і Турецький потік.

"ЄС виступає проти застосування третіми країнами санкцій щодо європейських компаній, які законно ведуть бізнес. Більш того, ЄС вважає екстериторіальне застосування санкцій таким, що суперечить міжнародному праву. Європейська політика має визначатися тут, у Європі, а не третіми країнами", - наголошує Жозеп Боррель.

Високий представник ЄС додає, що коли сторони мають спільні цілі зовнішньої та безпекової політики, то можуть отримати велику користь внаслідок скоординованих і цілеспрямованих санкцій, запроваджених разом з партнерами

"Ми бачили багато таких позитивних прикладів і продовжимо координувати дії там, де зможемо. Європейський Союз завжди відкритий до діалогу, якщо існують розбіжності щодо політики. Але це не може відбутися під загрозою санкцій", - наголосив Жозеп Боррель.

Нагадаємо, держсекретар Майк Помпео 16 липня оголосив про намір скасувати виключення з санкцій для російського газопроводу "Північний потік-2" до Німеччини, яке досі звільняло трубопровід від заходів, передбачених законом CAATSA (закон "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій").

Відповідно, під санкції можуть потрапити особи, які станом на цей час беруть участь у фінансуванні, будівництві, прокладанні труб чи інших послугах, пов’язаних з прокладанням "Північного потоку-2" або "Турецького потоку".

Після цього свій протест вже висловили Німеччина та Австрія.

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Європейська правда