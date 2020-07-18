Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США схвалили продаж Україні 16 патрульних військових катерів

Субота, 18 липня 2020, 14:13
США схвалили продаж Україні 16 патрульних військових катерів

США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання. Це підвищить спроможності ВМС України, допоможе протистояти наявним і потенційним загрозам у Чорному і Азовському морях. Я вдячний американським партнерам, які надалі міцно підтримують Україну!", – написав глава МЗС.

За його словами, 6 катерів уже готуються для України в рамках безпекової допомоги США за відповідними програмами, а решту Україна зможе придбати у США за кошти оборонного бюджету.

"Цей важливий крок свідчить про зростаючу довіру між США і Україною. Ця підтримка, разом з реформою сектору безпеки і оборони та оборонної промисловості, допоможе Україні розвинути сучасні, взаємосумісні з НАТО Збройні сили, які здатні ефективно протистояти російській агресії", – зазначив Кулеба.

Mark VI – сучасні, швидкі та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Усі новини...
США
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Останні новини
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:28
НБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
У ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
Усі новини...
Реклама: