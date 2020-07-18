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США схвалили продаж Україні 16 патрульних військових катерів

Субота, 18 липня 2020, 14:13

США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання. Це підвищить спроможності ВМС України, допоможе протистояти наявним і потенційним загрозам у Чорному і Азовському морях. Я вдячний американським партнерам, які надалі міцно підтримують Україну!", – написав глава МЗС.

За його словами, 6 катерів уже готуються для України в рамках безпекової допомоги США за відповідними програмами, а решту Україна зможе придбати у США за кошти оборонного бюджету.

"Цей важливий крок свідчить про зростаючу довіру між США і Україною. Ця підтримка, разом з реформою сектору безпеки і оборони та оборонної промисловості, допоможе Україні розвинути сучасні, взаємосумісні з НАТО Збройні сили, які здатні ефективно протистояти російській агресії", – зазначив Кулеба.

Mark VI – сучасні, швидкі та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій.

Теми: США


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