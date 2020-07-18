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Reuters розповів про російських військових у Криму, не згадавши про окупацію

Субота, 18 липня 2020, 18:06
Reuters розповів про російських військових у Криму, не згадавши про окупацію
vox ukraine

Інформаційне агентство Reuters розповіло про навчання російських військових у Криму, не згадуючи про окупацію півострова.

Матеріал, про який йде мова, вийшов 11 липня і присвячений темі гендерної рівності у російських ВМС та в цілому у Росії.

У новині йдеться про те, що російський військовий катер вперше здійснив патрулювання у Чорному морі з командою, яка повністю складалася з жінок-військових, готуючись до святкувань Дня ВМС РФ 26 липня.

Далі у матеріалі цитують дівчат, які пояснюють свою мотивацію бути у флоті, та пояснюють, що армія Російської Федерації та флот досі залишається "нежіночою" сферою, де жінкам непросто отримувати більше повноважень і можливостей.

У новині ніде не згадано, що військові, про яких йдеться у матеріалі, базуються в окупованому Криму.

Водночас, на початку тексту зазначене місцеперебування репортера – "Севастополь, Крим", що дозволяє припускати, що висвітлювані події відбуваються саме у Севастополі.

 

Примітно, що "Севастополь, Крим" згадано без вказівки, до території якої з держав належить півострів. 

Варто зазначити, що локалізацію можливо побачити тільки з комп’ютера – у мобільній версії  вона не відображається, відтак ніщо не вказує на те, де саме у Чорному морі відбуваються події.

 

Теми: окупаціяКримЗМІ
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