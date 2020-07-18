У Криму два водосховища опинилися на межі висихання

В окупованому Криму слідом за верхів'ями висохла серединна частина Білогірського водосховища, а сусіднє Тайганське водосховище може пересохнути вже восени.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на активіста руху "Вільний Крим" Решада Меметова

Деталі: Стан Білогірського водосховища у Криму в липні значно погіршився – слідом за висиханням верхньої водойми в травні цього року, зараз повністю пересохла і серединна частина водосховища, від якого залишилася лише мала частина, яка межує з греблею.

При цьому ріка Біюк-Карасу, яка живить Білогірське водосховище, перетворилася у струмок.

За інформацією місцевих жителів, такого низького рівня води в цю пору року на їхній пам'яті ще не спостерігалося.

Білогірське водосховище, 18 липня 2020 року

Активіст Решад Меметов зазначив, зо ситуація дуже тривожна, оскільки водосховище на межі висихання, а це значить, що знищуються флора і фауна водойми, які формувалися десятиліттями.

За його словами, цього тижня силовики проклали водогін із Тайганського водосховища на Сімферополь.

Пряма мова: "Тобто, заберуть останні залишки води на потреби кримської столиці. Тож восени маємо всі шанси вперше в історії побачити пересохлими як Білогірське, так і сусіднє Тайганське водосховище".

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Річка Біюк-Карасу в місці впадання в Білогірське водосховище

Передісторія: кримські річки Танасу та Біюк-Карасу в Білогірському районі Криму через посуху перетворилися в струмки.

Україна неодноразово заявляла, що постачання води до захопленого Росією Криму Північно-Кримським каналом можливе тільки після деокупації півострова.