У Криму два водосховища опинилися на межі висихання
В окупованому Криму слідом за верхів'ями висохла серединна частина Білогірського водосховища, а сусіднє Тайганське водосховище може пересохнути вже восени.
Джерело: Крим.Реалії з посиланням на активіста руху "Вільний Крим" Решада Меметова
Деталі: Стан Білогірського водосховища у Криму в липні значно погіршився – слідом за висиханням верхньої водойми в травні цього року, зараз повністю пересохла і серединна частина водосховища, від якого залишилася лише мала частина, яка межує з греблею.
При цьому ріка Біюк-Карасу, яка живить Білогірське водосховище, перетворилася у струмок.
За інформацією місцевих жителів, такого низького рівня води в цю пору року на їхній пам'яті ще не спостерігалося.
Активіст Решад Меметов зазначив, зо ситуація дуже тривожна, оскільки водосховище на межі висихання, а це значить, що знищуються флора і фауна водойми, які формувалися десятиліттями.
За його словами, цього тижня силовики проклали водогін із Тайганського водосховища на Сімферополь.
Пряма мова: "Тобто, заберуть останні залишки води на потреби кримської столиці. Тож восени маємо всі шанси вперше в історії побачити пересохлими як Білогірське, так і сусіднє Тайганське водосховище".
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Передісторія: кримські річки Танасу та Біюк-Карасу в Білогірському районі Криму через посуху перетворилися в струмки.
Україна неодноразово заявляла, що постачання води до захопленого Росією Криму Північно-Кримським каналом можливе тільки після деокупації півострова.