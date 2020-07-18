Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Криму два водосховища опинилися на межі висихання

Субота, 18 липня 2020, 19:15

В окупованому Криму слідом за верхів'ями висохла серединна частина Білогірського водосховища, а сусіднє Тайганське водосховище може пересохнути вже восени.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на активіста руху "Вільний Крим" Решада Меметова

Деталі: Стан Білогірського водосховища у Криму в липні значно погіршився – слідом за висиханням верхньої водойми в травні цього року, зараз повністю пересохла і серединна частина водосховища, від якого залишилася лише мала частина, яка межує з греблею.

При цьому ріка Біюк-Карасу, яка живить Білогірське водосховище, перетворилася у струмок.

За інформацією місцевих жителів, такого низького рівня води в цю пору року на їхній пам'яті ще не спостерігалося.

Білогірське водосховище, 18 липня 2020 року
Білогірське водосховище, 18 липня 2020 року

Активіст Решад Меметов зазначив, зо ситуація дуже тривожна, оскільки водосховище на межі висихання, а це значить, що знищуються флора і фауна водойми, які формувалися десятиліттями.

За його словами, цього тижня силовики проклали водогін із Тайганського водосховища на Сімферополь.

Пряма мова: "Тобто, заберуть останні залишки води на потреби кримської столиці. Тож восени маємо всі шанси вперше в історії побачити пересохлими як Білогірське, так і сусіднє Тайганське водосховище".

Читайте також: Що відбувається з окупованим Кримом без дніпровської води. 13 фактів

 
Річка Біюк-Карасу в місці впадання в Білогірське водосховище

Передісторія: кримські річки Танасу та Біюк-Карасу в Білогірському районі Криму через посуху перетворилися в струмки.

Україна неодноразово заявляла, що постачання води до захопленого Росією Криму Північно-Кримським каналом можливе тільки після деокупації півострова.

Теми: КримокупаціяРосіяУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоКличко доповів про масштабні роботи на Шулявському мосту

Мінська команда КВН відмовилася виступати в окупованому Криму

фотоУ Криму два водосховища опинилися на межі висихання

Reuters розповів про російських військових у Криму, не згадавши про окупацію

Голова Верховного суду: судді не відчувають, що вони захищені

Голова ВС відповіла на заяви Саакашвілі про реформу судової системи

Усі новини...
Крим
Reuters розповів про російських військових у Криму, не згадавши про окупацію
Росія не готується до нападу на Херсонщину з боку Криму – Міноборони
На в'їзді до Криму окупанти будуть вимагати ПЛР-тест на коронавірус
Останні новини
21:35
Пожежу в готичному соборі у Нанті нарешті загасили
20:56
відеоКличко доповів про масштабні роботи на Шулявському мосту
20:33
мапиПогода на наступний тиждень: спека й дощі
20:10
Європол: викрита в Італії мережа фальшивомонетників – можливо найбільша в історії євро
19:52
Мінська команда КВН відмовилася виступати в окупованому Криму
19:25
Коронавірус: Румунія третій день поспіль реєструє рекордну кількість хворих
19:15
фотоУ Криму два водосховища опинилися на межі висихання
18:33
SkyUp відклала відновлення польотів до 9 країн та скасувала частину рейсів
18:28
Бойовики обстріляли українські позиції з ракетних комплексів та гранатометів
18:06
Reuters розповів про російських військових у Криму, не згадавши про окупацію
Усі новини...