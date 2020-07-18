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У Криму два водосховища опинилися на межі висихання

Субота, 18 липня 2020, 19:15
У Криму два водосховища опинилися на межі висихання

В окупованому Криму слідом за верхів'ями висохла серединна частина Білогірського водосховища, а сусіднє Тайганське водосховище може пересохнути вже восени.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на активіста руху "Вільний Крим" Решада Меметова

Деталі: Стан Білогірського водосховища у Криму в липні значно погіршився – слідом за висиханням верхньої водойми в травні цього року, зараз повністю пересохла і серединна частина водосховища, від якого залишилася лише мала частина, яка межує з греблею.

При цьому ріка Біюк-Карасу, яка живить Білогірське водосховище, перетворилася у струмок.

За інформацією місцевих жителів, такого низького рівня води в цю пору року на їхній пам'яті ще не спостерігалося.

Білогірське водосховище, 18 липня 2020 року
Білогірське водосховище, 18 липня 2020 року

Активіст Решад Меметов зазначив, що ситуація дуже тривожна, оскільки водосховище на межі висихання, а це значить, що знищуються флора і фауна водойми, які формувалися десятиліттями.

За його словами, цього тижня силовики проклали водогін із Тайганського водосховища на Сімферополь.

Пряма мова: "Тобто, заберуть останні залишки води на потреби кримської столиці. Тож восени маємо всі шанси вперше в історії побачити пересохлими як Білогірське, так і сусіднє Тайганське водосховище".

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Річка Біюк-Карасу в місці впадання в Білогірське водосховище

Передісторія: кримські річки Танасу та Біюк-Карасу в Білогірському районі Криму через посуху перетворилися в струмки.

Україна неодноразово заявляла, що постачання води до захопленого Росією Криму Північно-Кримським каналом можливе тільки після деокупації півострова.

Теми: КримокупаціяРосіяУкраїна
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