Мінська команда КВН відмовилася виступати в окупованому Криму

Команда КВН "Дзеці Цьюрынга" з Білоруського держуніверситету не братиме участь у чвертьфіналі Вищої ліги, оскільки ігри проведуть в окупованому Криму.

Джерело: https://www.svaboda.org/a/30734621.html

Деталі: Гумористи з Білоруського державного університету пояснили свою відмову трьома причинами, які були озвучені у відеоповідомленні. По-перше, світ все ще переживає коронавірусну епідемію.

Друга причина - статус Криму. Капітан команди заявив, що Білорусь дотримується нейтралітету у питаннях приналежності півострова.

Команда вважає шлях до Криму через Росію неприйнятним, а потрапити на турнір територією України через пандемію неможливо.

Третя причина - хороші відносини Білоруського державного університету з українськими університетами, які можуть погіршитися, якщо команда поїде до Криму через Росію.