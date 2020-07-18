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Мінська команда КВН відмовилася виступати в окупованому Криму

Субота, 18 липня 2020, 19:52
Мінська команда КВН відмовилася виступати в окупованому Криму

Команда КВН "Дзеці Цьюрынга" з Білоруського держуніверситету не братиме участь у чвертьфіналі Вищої ліги, оскільки ігри проведуть в окупованому Криму.

Джерело: Радыё Свабода

Деталі: Гумористи з Білоруського державного університету пояснили свою відмову трьома причинами, які були озвучені у відеоповідомленні. По-перше, світ все ще переживає коронавірусну епідемію.

Друга причина - статус Криму. Капітан команди заявив, що Білорусь дотримується нейтралітету у питаннях приналежності півострова.

Команда вважає шлях до Криму через Росію неприйнятним, а потрапити на турнір територією України через пандемію неможливо.

Третя причина - хороші відносини Білоруського державного університету з українськими університетами, які можуть погіршитися, якщо команда поїде до Криму через Росію.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримБілорусьокупаціяРосія
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