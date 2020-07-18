Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко доповів про масштабні роботи на Шулявському мосту

Субота, 18 липня 2020, 20:56
Кличко доповів про масштабні роботи на Шулявському мосту

На Шулявському шляхопроводі розпочали масштабне асфальтування а також прокладку інженерних мереж.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: За словами мера, основні роботи дорожники здійснюють у вихідні, аби створювати менше незручностей для мешканців столиці.

Кличко зауважив, що на прилеглій до мосту території також наведуть лад.

Пряма мова: "Крім вкладання верхніх шарів асфальту на шляхопроводі, біля з’їздів з нього перекладають інженерні мережі, монтують нові опори освітлення, приводять до ладу підземний пішохідний перехід. Здійснять благоустрій прилеглої території".

Нагадаємо: минулого року розслідування Антимонопольного комітету України показало, що тендер на реконструкцію транспортної розв’язки на Шулявському мосту вартістю 600 мільйонів гривень компанія "Північно-український будівельний альянс" виграла з кричущими порушеннями.

Українська правда
Теми: КиївВіталій Кличкодорогибудівництво
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Усі новини...
Київ
Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом"
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Останні новини
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:28
НБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
У ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
Усі новини...
Реклама: