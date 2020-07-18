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Кличко доповів про масштабні роботи на Шулявському мосту

Субота, 18 липня 2020, 20:56

На Шулявському шляхопроводі розпочали масштабне асфальтування а також прокладку інженерних мереж.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: За словами мера, основні роботи дорожники здійснюють у вихідні, аби створювати менше незручностей для мешканців столиці.

Пряма мова: "Крім вкладання верхніх шарів асфальту на шляхопроводі, біля з’їздів з нього перекладають інженерні мережі, монтують нові опори освітлення, приводять до ладу підземний пішохідний перехід. Здійснять благоустрій прилеглої території".

Нагадаємо: минулого року розслідування Антимонопольного комітету України показало, що тендер на реконструкцію транспортної розв’язки на Шулявському мосту вартістю 600 мільйонів гривень компанія "Північно-український будівельний альянс" виграла з кричущими порушеннями.

Українська правда
Теми: КиївВіталій Кличкодорогибудівництво


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