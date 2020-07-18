"Доведеться відповісти переді мною": Кадирова обурили вибачення Зеленського

Глава Чечні Рамзан Кадиров звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом "визначитися зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення" за відео "Кварталу 95", яке його образило.

Джерело: Кадиров у Телеграм

Деталі: У червні журналіст Дмитро Гордон опублікував у Ютуб уривок зі свого інтерв'ю із Зеленським 2018 року. У ньому Зеленський вибачається перед мусульманами за своїх колег, які показали нарізку відео з Кадировим, що плаче, в шоу "Кварталу 95".

Керівник Чечні опублікував цей уривок з інтерв'ю дворічної давнини і заявив, що в ньому Зеленський намагається уникнути прямих вибачень перед ним.

Пряма мова: "Колись я знав Зеленського як людину, яка, визнавши свою провину, мала честь вибачитися. Це було гідно чоловіка. Але тільки навіщо тепер, після прийнятих вибачень, намагатися зобразити із себе щось, викручуватися, крутити, намагатися підняти себе? Тепер же Ви, отримавши повноваження президента України, кожен раз вигадуєте нові версії вибачень. Вам доведеться твердо визначитися зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення. Якщо ж ні, то Вам доведеться відповісти переді мною не як перед главою республіки, а як перед сином першого президента Чеченської Республіки, героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова, пам'ять якого Ви образили!

Я син загиблого отця, піхотинець великого лідера Володимира Путіна, захисник свого народу. Виберіть і Ви, Володимире Олександровичу, найбільш підходящий для себе статус, визначтеся, нарешті, з тим, хто Ви є. Ви нечесні і виверткі не тільки в своїх словах, але і в передвиборних обіцянках. Обіцяли покласти край війні, але продовжуєте справу свого попередника Порошенка".

Додатково: Також Кадиров закликав Зеленського зателефонувати Путіну і пообіцяти закінчити "з цією громадянською війною на сході".

Він вважає, що гарант Конституції України "повинен зробити перший крок".