Слуги народу готують "велику парламентську реформу"

Народна депутатка від "Слуги Народу" Галина Третьякова розповіла, що зараз у робочих групах народні обранці працюють над так званим законом про опозицію, в якому будуть передбачені важливі зміни в роботі Верховної Ради.

Джерело: інтерв’ю Третьякової Громадському

Пряма мова: "Однією з нагальних потреб сьогодні є підготовка закону, його готують наразі в групах, кажуть, що це закон про опозицію. Насправді парламент потребує змін не тільки в опозиції, а і в коаліції".

Деталі: Третьякова зазначила, що однією з пропозицій у робочій групі з обговорення цього проєкту закону є розписати, як працює коаліція, а не тільки, в який спосіб опозиція може просувати свої ідеї.

На її думку, має формуватися велика "організаційна частина" коаліційної угоди, в якій буде розписано, яким чином політичні сили домовляються працювати у Раді.

Третьякова впевнена, що це допоможе налагодити співпрацю між депутатами та уникнути бійок і негативних явищ у парламенті. Вона назвала це "великою парламентською реформою", яка ще не виписана.

Нагадаємо: Перший варіант законопроєкту про опозицію, який готує нинішня влада, може бути внесений на розгляд парламенту в вересні чи жовтні.