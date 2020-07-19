У "Слузі народу" розкрили деталі збору голосів за важливі законопроєкти

У фракції "Слуга народу" є чати у соціальних мережах, де відбувається так зване "сигнальне голосування". Якщо за його результатами не набирається достатня кількість голосів, тоді фракція розраховує на підтримку опозиції.

Джерело: інтерв’ю народної депутатки від "Слуги народу" Галини Третьякової hromadske

Деталі: У кабінеті парламентарки є "політична дошка" з переліком усіх народних депутатів поточного, IX скликання. По ній визначають, які народні обранці голосуватимуть за законопроєкти.

За її словами, оскільки для ухвалення будь-якого законопроєкту потрібно 226 голосів, його треба узгоджувати й у середині фракції, щоб документ був погоджений.

Під час листування в чатах "слуги" дивляться, хто як підтримує законопроєкт. Якщо всередині фракції не набирається необхідної кількості голосів за стратегічний проєкт, тоді працює правило "70 на 30" або "80 на 20".

"Політична дошка"

На питання, чи є у цьому скликанні домовленості про голосування за законопроєкти інших фракцій в обмін на їхні голоси, вона відповіла: "Звісно, таке не може не бути. Це явище політичне".

Пряма мова: "Якщо 70% фракції вважає, що закон потрібно ухвалити, то ми намагаємося голосувати разом всі. Якщо ми не набираємо всередині фракції прихильників того чи іншого закону, якщо вони не мають стратегічного характеру, то потрібно, щоб і інші фракції (голосували)".