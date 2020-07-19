У Білорусі знайшли одного з найбільш розшукуваних злочинців світу

Розслідувацькі проєкти The Insider та Bellingcat, німецьке видання Der Spiegel і видавництво McClatchy опублікували спільний матеріал про австрійця Яна Марсалека — колишнього топ-менеджера Wirecard, якого розшукують по всьому світу через аферу на 2 млрд євро.

Джерело: The Insider

Деталі: Ян Марсалек є одним з найбільш розшукуваних злочинців у світі. Місяць тому керована ним німецька компанія Wirecard обвалилася після того, як аудитори виявили нестачу майже 2 млрд євро. Незабаром з'ясувалося, що Марсалек пов'язаний не тільки з фінансовими махінаціями, але і з ПВК у Лівії.

Також, за даними розслідувачів, злочинець тісно контактує з російськими спецслужбами і зараз переховується у Білорусі. У матеріалі сказано, що вдалося знайти безліч нових підтверджень його зв'язків з ФСБ.

За даними журналістів, зараз австрієць, ймовірно, знаходиться у Вітебську. У бесіді з одним з колишніх колег Марсалек, відповідаючи на питання, чи знаходиться він в "політично стабільному середовищі", заявив, що живе там, де "при владі одні й ті ж люди останні 25 років".

У базі даних про перетин кордонів говориться, що він прибув до Білорусі на приватному літаку 18 червня 2020 року. Згідно з прикордонними даними, після цього він не залишав країну. Журналісти з'ясували, що Марсалек ймовірно прилетів до Мінська з Талліна, куди міг дістатися з Австрії або Німеччини. Вже через дві години після приземлення в Мінську цей же борт вилетів до Вітебська. Передбачається, що австрієць досі може перебувати в цьому місті.

Ян Марсалек

Передісторія: німецька компанія Wirecard була заснована у 1999 році. Вона займалася обробкою платежів і працювала з клієнтами, з якими не співпрацювали банки і великі платіжні системи — наприклад, з порносайтами і нелегальними казино. До 2018 року Wirecard стала одним з найвідоміших німецьких стартапів і потрапила в 30-ку найбільших компаній Німеччини.

У 2019 році журналісти Financial Times виявили невідповідності у фінансових паперах сінгапурського відділення Wirecard - в тому числі дивні угоди і підроблені контракти. Проблеми зі звітністю знайшлися також у підрозділів в ОАЕ та Ірландії. Розслідування аудиторів показало, що на рахунках компанії не вистачає близько 2 млрд євро. Вони повинні були зберігатися на рахунках в Азії — за діяльність в регіоні відповідав 40-річний головний операційний директор Wirecard, австрієць Ян Марсалек.

У червні 2020 року весь топ-менеджмент, включаючи Марсалека, був звільнений. Гендиректора компанії Маркуса Брауна звинуватили у фальсифікації звітності і заарештували.

Сам Марсалек нібито поїхав на Філіппіни, пообіцявши колегам, що знайде зниклі гроші і доведе свою невинність. Імміграційні записи показували, що він дійсно полетів до Маніли, а звідти поїхав до Китаю. Але розслідування філіппінської влади показало, що записи були підроблені. Розшукувати Марсалека почала влада Німеччини та Австрії, а також спецслужби інших країн — за підозрою у зв'язках з російськими спецслужбами.

Журналісти відзначають, що Wirecard могла займатися грошовими переказами для фінансування російських приватних військових компаній в Африці. За їхніми даними, з 2015 року Марсалек працював над проектами в Лівії, де активно співпрацював з російським радниками і європейськими чиновниками за планом "гуманітарного відновлення" країни — насправді ж він мав на увазі створення ПВК для захисту бізнесу в Лівії. Автори матеріалу стверджують, що радником Марсалека по Лівії був Андрій Чупригін — російський експерт з арабських країн, який нібито є високопоставленим офіцером ГРУ.

Також у розслідуванні йдеться, що Марсалек співпрацював з "Товариством австрійсько-російської дружби" — організація нібито отримала від нього секретні документи.

Крім того, Марсалек передавав секретні відомості крайньо правій "Австрійської партії свободи", лояльній до російської влади.

У 2017 році в ході зустрічі з бізнес-партнерами австрієць хвалився поїздкою в Пальміру — в якості гостя російських військових після того, як територія була відвойована у терористичного угруповання "Ісламська держава".

За останні 10 років Марсалек більше 60 разів приїжджав до Росії, регулярно літати в країну він почав в 2010 році. Такі перельоти тривали до Вересня 2017 року.

Марсалек прилітав до Росії за шістьма різними австрійськими паспортами - країна дозволяє володіти кількома паспортами одночасно. Крім того, він користувався іншими посвідченнями особи — поїздки по них були видалені з бази даних про перетин кордону. Серед іншого Марсалек прилітав за ще трьома паспортами, виданими на його ім'я неназваною країною, і "дипломатичному паспорту, виданому негромадянину". Автори розслідування підкреслюють, що європейські держави такі документи не видають. А в країнах, де подібні паспорти все ж оформляють, їх видають почесним консулам.

Автори розслідування припускають, що російські спецслужби вважали Марсалека привабливим для вербування, тому відстежували його переміщення не тільки в РФ.