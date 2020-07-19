Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Раді вирішили боротися з деструктивними сектами

Неділя, 19 липня 2020, 16:54

Комітет ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розробляє законопроєкт про діяльність деструктивних релігійних організацій (так звані "секти").

Джерело: народна депутатка від "Слуги народу", голова комітету соцполітики Галина Третьякова в інтерв’ю hromadske

Пряма мова: "В Америці це дуже потужно обговорювалося, у нас, на жаль, ці відносини не врегульовані. Під релігійними установами може прикриватися фінансова установа, яка може забирати у людей їхнє майно".

Третьякова назвала такі організації "цілою системою з нейролінгвістичним програмуванням".

"Така проблема є, коли під релігійною установою ховається фінансова установа, яка, в тому числі, і з "чорними нотаріусами" [працює], яка хоче забрати у людини її майно, користуючись тим, що людина в біді. Програмуванням починають робити все, щоб вона в цю організацію принесла кошти. Потрібно, щоб ми їм протидіяли".

Деталі: Третьякова також вважає, що Україні бракує демографічної агенції, яка проводила б детальне опитування українських родин у різних містах про їхнє життя та матеріальний стан.

Голова комітету додала, що важливо розуміти, які родини поширені у різних містах, скільки в середньому в них дітей, хто є годувальником та яким чином він приносить дохід (наприклад, зарплата найманого працівника чи дохід від бізнесу).

Українська правда
Теми: Верховна РадарелігіяСлуга народу


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Раді вирішили боротися з деструктивними сектами

перелікСім регіонів країни не готові до послаблення карантину

фотоУ Білорусі знайшли одного з найбільш розшукуваних злочинців світу

відео, фотоУ "Слузі народу" розкрили деталі збору голосів за важливі законопроєкти

Слуги народу готують "велику парламентську реформу"

Львівщина та Київ стали лідерами з поширення Covid-19

Усі новини...
Верховна Рада
Слуги народу готують "велику парламентську реформу"
У "Голосі" кажуть, що пів року хотіли в опозицію: заважав коронавірус
Жінка та "Слуга народу": Верещук назвала свої переваги перед виборами
Останні новини
19:11
У ДТП під Мукачевом загинув футбольний тренер і двоє дітей – ЗМІ
18:43
У центрі Франкфурта вечірка переросла в масову бійку: 39 затриманих
18:26
Віцеспікер ВР про гральний бізнес: Люди бігтимуть у ломбарди закладати останнє
17:44
Джонсон проти локдауну для Британії у разі нової хвилі
17:40
На коронавірус захворів журналіст Юрій Бутусов
17:25
На Донбасі у неділю без втрат
17:04
Польща не погоджується на прив’язку верховенства права до бюджету ЄС
16:54
У Раді вирішили боротися з деструктивними сектами
16:34
Ветерани вийшли на протест у Кишиневі після затримань демонстрантів
16:21
На Закарпатті й Волині можливі підтоплення – ДСНС
Усі новини...