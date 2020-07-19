У Раді вирішили боротися з деструктивними сектами

Комітет ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розробляє законопроєкт про діяльність деструктивних релігійних організацій (так звані "секти").

Джерело: народна депутатка від "Слуги народу", голова комітету соцполітики Галина Третьякова в інтерв’ю hromadske

Пряма мова: "В Америці це дуже потужно обговорювалося, у нас, на жаль, ці відносини не врегульовані. Під релігійними установами може прикриватися фінансова установа, яка може забирати у людей їхнє майно".

Третьякова назвала такі організації "цілою системою з нейролінгвістичним програмуванням".

"Така проблема є, коли під релігійною установою ховається фінансова установа, яка, в тому числі, і з "чорними нотаріусами" [працює], яка хоче забрати у людини її майно, користуючись тим, що людина в біді. Програмуванням починають робити все, щоб вона в цю організацію принесла кошти. Потрібно, щоб ми їм протидіяли".

Деталі: Третьякова також вважає, що Україні бракує демографічної агенції, яка проводила б детальне опитування українських родин у різних містах про їхнє життя та матеріальний стан.

Голова комітету додала, що важливо розуміти, які родини поширені у різних містах, скільки в середньому в них дітей, хто є годувальником та яким чином він приносить дохід (наприклад, зарплата найманого працівника чи дохід від бізнесу).