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Байден збільшує відрив від Трампа – опитування

Неділя, 19 липня 2020, 21:54
Байден збільшує відрив від Трампа – опитування

За колишнього віцепрезидента США, кандидата в президенти Джо Байдена готові проголосувати 55% зареєстрованих виборців, тоді як за чинного президента Дональда Трампа – 40%.

Джерело: опитування, проведене в липні на замовлення ABC News та Washington Post

Деталі: Якби вибори відбулися сьогодні, Байдена підтримали б 54% усіх опитаних і 55% зареєстрованих виборців.

За Трампа віддали б голоси 39% опитаних і 40% зареєстрованих виборців.

При цьому ще у березні цього року розрив між кандидатами був мінімальним. Тоді за Байдена готові були проголосувати 49% зареєстрованих виборців, за Трампа – 47%.

 

Наприкінці травня Байдена готові були підтримати 53% виборців, а Трампа – 43%.

Телефонне опитування на замовлення ABC News і Washington Post проводилося 12-15 липня 2020 року англійською та іспанською мовами. Було опитано 1 006 дорослих, у тому числі 845 зареєстрованих виборців. Похибка вибірки складає 3,5% для всіх опитаних і 4% для зареєстрованих виборців.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада.

Українська правда
Теми: СШАТрампвибориопитування
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