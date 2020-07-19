Збив кепку з поліцейського прапором України: у РФ звинувачують активіста

У Ленінградській області РФ проти учасника акції на підтримку кримських татар Володимира Шипіцина порушили кримінальну справу, оскільки той упав під час затримання, і древко прапора України збило з поліцейського кепку.

Джерело: адвокат Антон Юпанов у коментарі "Медіазоні"

Деталі: 18 липня в Гатчині активісти руху "Стратегія-18" вийшли на акцію проти кримінального переслідування кримських татар. Шипіцин стояв з плакатом "Свободу в'язням "справи Хізб ут-Тахрір"" і тримав український прапор. Поліцейські затримали шість учасників акції.

Як розповів Юпанов, під час затримання Шипіцин упав, а пластикове древко прапора збило з поліцейського кепку. Цей момент також був зафіксований під час прямої трансляції акції.

В результаті слідчий відділ по Гатчині управління СК по Ленінградській області порушив проти активіста кримінальну справу про застосування насильства щодо поліцейського (частина 1 статті 318 КК).

Вчера в Гатчине активист Владимир Шипицын упал во время задержания и случайно флагом сбил кепку с полицейского https://t.co/MYjmm2xnsx Против активиста возбудили уголовное дело, сейчас он в ИВС, его ждет допрос pic.twitter.com/NTJl0KCMUk — Медиазона (@mediazzzona) July 19, 2020

Пряма мова Юпанова: "Його (Шипіцина – ред.) звинувачують у тому, що він пластиковою трубкою від прапора вдарив співробітника поліції по голові".

Деталі: Зараз Шипіцин перебуває у статусі підозрюваного в ізоляторі тимчасового тримання. У неділю його допитали у кримінальній справі. Суду щодо запобіжному заходу активісту поки не призначили. Ще добу Шипіцин буде перебувати в ІТТ, поки не закінчаться 48 годин затримання.