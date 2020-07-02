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Кількість нових випадків COVID-19 знову поповзла вгору, Київ і Львівщина в "лідерах"

Четвер, 2 липня 2020, 08:49
Кількість нових випадків COVID-19 знову поповзла вгору, Київ і Львівщина в лідерах

За добу 1 липня в Україні COVID-19 діагностували у 889 осіб, 12 хворих померли, 505 одужали від коронавірусу.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Загалом за час пандемії в Україні підтвердили вже 45 887 випадків коронавірусної хвороби, з них 1 185 летальних, а 20 053 особи вже одужали. Зараз на COVID-19 хворіють 24 649 осіб.

Найбільше випадків за останню добу виявили у Львівській області (152) та місті Київ (104), а також у Рівненській (93) та Закарпатській (85) областях.

Летальні випадки від ускладнень коронавірусу зафіксовано у Києві (3) і Київській області (1), на Закарпатті (2), в Івано-Франківській, Харківській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській та Чернігівській областях (по 1). 

 

У попередні три дні статистика захворюваності на COVID-19 пішла на спад після двотижневого сплеску нових випадків.

 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу також повідомив, що за попередню добу було госпіталізовано 221 особу.

Із 889 нових випадків – 38 у дітей і 63 у медпрацівників.

1 липня в Україні було здійснено 23 168 тестів: 11 109 методом ПЛР та 12 059 методом ІФА.

Читайте також: Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

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Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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