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Рейтинг партії "Слуга народу" впав нижче 30% – опитування   

Четвер, 2 липня 2020, 13:39

Президентська партія "Слуга народу" продовжує втрачати підтримку у населення.

Джерело: опитування Соціологічної групи "Рейтинг", яке проводили 24-28 червня

Дослівно: "Парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 29,3% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором.

За партію "Опозиційна платформа – За життя" – 15,3%, "Європейська солідарність" – 13,6%, "Батьківщина" – 10,7%.

"Сила і честь" та партію Шарія – по 3,7%, Радикальна партія – 3,5%, "Голос" – 3%, "Свобода" – 2,5%, "Українську стратегія" – 2,2%. Близько 20% не визначилися з партійними вподобаннями".

 
 

Деталі: Згідно з інформацією, наведеною в графіку соцгрупи, рейтинг партії "Слуга народу" падає з березня і наразі перебуває на найнижчому рівні за весь час існування партії.

Опитування проводили в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Передісторія:

  • 52% українців не задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського.

Теми: рейтингопитування


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