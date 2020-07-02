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За Зеленського готова голосувати третина українців

Четвер, 2 липня 2020, 13:50
Фото Дмитра Ларіна, УП

34,6% українців, які визначилися з вибором і має намір прийти на вибори, проголосували б за Володимира Зеленського, якби президентські вибори відбулися найближчим часом.

Джерело: результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 24-28 червня

Дослівно: "Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то 34,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, проголосували б за Володимира Зеленського".

 

Деталі: 11,4% підтримали б п’ятого президента, нардепа Петра Порошенка, 11,2% – співголову фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка, 7,2% – лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко та 6,7% – голову партії "Сила і честь" Ігоря Смешка.

Підтримка інших кандидатів нижче 4%. Ще близько 15% – не визначилися.

Згідно з даними цього ж опитування, 52% українців не задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського.

При цьому 80% заявили, що мають намір брати участь у виборах, 17% сказали, що не планують іти на голосування, 3% не змогли відповісти на питання.

 

У рамках дослідження опитали 2 тисячі респондентів у віці від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Опитування проходило методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face).

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Передісторія: 

  • У першому турі президентських виборів 31 березня 2019 року Володимир Зеленський отримав підтримку 30,24% виборців, його конкурент Петро Порошенко – 15,95%.

Українська правда
Теми: Зеленськийвиборисоціологія


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