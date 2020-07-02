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Рада проведе позачергове засідання з кадрових питань - Арахамія

Четвер, 2 липня 2020, 17:32
Рада проведе позачергове засідання з кадрових питань - Арахамія

Позачергове засідання Верховної Ради, на якому будуть розглянуті кадрові питання, відбудеться у п'ятницю, 3 липня.

Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова фінансового комітету Данило Гетманцев у коментарі журналістам, повідомляє "Укрінформ"

Пряма мова: "На завтра в нас чергове засідання. У рамках чергового засідання є Година запитань до уряду. Потім 1,5 години – це шоу опозиції з правками (до законопроєкту про гральний бізнес - ред.). А потім – запити, там є пів години на запити. Після того ми оголошуємо позачергове засідання, розглядаємо кадрові питання і далі йдемо".

Деталі: Водночас голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сказав журналістам, що призначення нового голови НБУ Рада 3 липня не розглядатиме: ще триватимуть консультації.

Пряма мова: "Консультації тривають. Сьогодні будуть консультації, будуть завтра консультації, я переконаний. Завтра ніхто нікого не буде виносити в зал. Тобто тиждень є у нас комітетський на те, аби провести ґрунтовні нормальні консультації й обрати дійсно професійну людину, яка може очолити цей надважливий орган державної влади".

Чому це важливо: Напередодні голова Нацбанку Яків Смолій заявив про політичний тиск та подав заяву про відставку. 2 липня президент Володимир Зеленський подав до Ради проєкт постанови про звільнення очільника НБУ. Профільний комітет парламенту вже розглянув цей документ та підтримав звільнення Смолія.

Передісторія:

Теми: Верховна Рада
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