Рада проведе позачергове засідання з кадрових питань - Арахамія
Позачергове засідання Верховної Ради, на якому будуть розглянуті кадрові питання, відбудеться у п'ятницю, 3 липня.
Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова фінансового комітету Данило Гетманцев у коментарі журналістам, повідомляє "Укрінформ"
Пряма мова: "На завтра в нас чергове засідання. У рамках чергового засідання є Година запитань до уряду. Потім 1,5 години – це шоу опозиції з правками (до законопроєкту про гральний бізнес - ред.). А потім – запити, там є пів години на запити. Після того ми оголошуємо позачергове засідання, розглядаємо кадрові питання і далі йдемо".
Деталі: Водночас голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сказав журналістам, що призначення нового голови НБУ Рада 3 липня не розглядатиме: ще триватимуть консультації.
Пряма мова: "Консультації тривають. Сьогодні будуть консультації, будуть завтра консультації, я переконаний. Завтра ніхто нікого не буде виносити в зал. Тобто тиждень є у нас комітетський на те, аби провести ґрунтовні нормальні консультації й обрати дійсно професійну людину, яка може очолити цей надважливий орган державної влади".
Чому це важливо: Напередодні голова Нацбанку Яків Смолій заявив про політичний тиск та подав заяву про відставку. 2 липня президент Володимир Зеленський подав до Ради проєкт постанови про звільнення очільника НБУ. Профільний комітет парламенту вже розглянув цей документ та підтримав звільнення Смолія.
Передісторія:
- 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".
- Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.
- Нещодавно фінансовий комітет ВР підтримав проєкт постанови про оцінку діяльності голови НБУ Якова Смолія та рекомендував Раді прийняти документ. На це посли країн G7 заявили, що підрив незалежності НБУ поставить під загрозу міжнародну підтримку українського уряду.
- Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.