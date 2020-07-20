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Одразу два поїзди зійшли з рейок на Дніпропетровщині

Понеділок, 20 липня 2020, 12:00
Одразу два поїзди зійшли з рейок на Дніпропетровщині
dnepr.info

У Дніпропетровській області сталася аварія на залізниці, що призвело до затримання пасажирських поїздів.

Джерело: повідомлення Укрзалізниці, місцеве видання Dnepr.info   

Дослівно: "Аварія на перегоні Воскобійня – Верхньодніпровськ, яка призвела до затримки залізничного руху, сталася близько другої години. Вантажний поїзд № 3531, що рухався перегоном, зупинився на 135 км через спрацювання автогальм.

Під час огляду рухомого складу локомотивна бригада виявила сходження з рейок трьох вагонів та висипання вантажу (катанки) з одного з них.

У цей час зустрічний вантажний поїзд № 1726 застосував екстрене гальмування на 138 км перегону через наїзд на розсипаний вантаж. При цьому сталося сходження з рейок локомотива ВЛ8 першою колісною парою".

Деталі: В "Укрзалізниці" повідомили, що "оперативно" звільнили парну колію перегону й відновили рух поїздів. Проте у компанії вказали, що низка пасажирських поїздів наразі затримується саме через цю аварію.

Вагон, з якого сталося висипання вантажу, не є власністю АТ "Укрзалізниця".

Причину залізничної аварії розслідує спеціальна комісія у складі фахівців товариства та регіональної філії.

Перегін Воскобійня – Верхньодніпровськ буде відкритий для руху поїздів в обох напрямках найближчим часом.

"Українська правда" у Threads

Теми: аваріязалізниця
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