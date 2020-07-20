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Наближається похолодання

Понеділок, 20 липня 2020, 12:42
Наближається похолодання
Наталія Негрей

Тепла, а на півдні спекотна повітряна маса продовжить панувати найближчої доби над територією України, але вже в середу з північного заходу Європи прийде похолодання - в західних і північних областях температура трохи знизиться.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Деталі: У вівторок вночі в південних, а вдень у західних та місцями в північних областях пройдуть короткочасні дощі, грози; на решті території - без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°; в південній частині вночі 15-20°, вдень 28-33°.

У Києві 21 липня - без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

У середу в більшості регіонів України без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний та західний, 3-8 м/с.

Температура в західних і північних областях вночі 9-15°, вдень 19-24°; на решті території вночі 12-17 , на узбережжі морів до 21°, вдень 23-28°, в південних областях до 32°.

У Києві 22 липня - без опадів. Вітер північно-західний, 5-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

Додатково: 20 липня о 9.00 температура води в Чорному і Азовському морях була 22-25°; в Дніпрі в межах Києва 23°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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