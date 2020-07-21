Коронавірус: за добу одужали більше, ніж захворіли, Львівщина – антилідер
20 липня в Україні зафіксували 673 нових випадки захворювання на COVID-19, водночас одужали за цю добу 760 хворих, а 20 – померли.
Джерело: дані РНБО
Деталі: Антилідером залишається Львівська область, де за останню добу коронавірус підтвердили у 114 осіб.
У Закарпатській області виявили 78 нових випадків коронавірусної хвороби, в Івано-Франківській – 75.
У Києві за останню добу 73 нових випадки (ще 24 – у Київській області).
В Одеській області – ще 65 хворих, у Харківській – 49.
Найбільше хворих із коронавірусом померло на Закарпатті – 5, також летальні випадки зафіксовано у Львівській області (3), Івано-Франківській, Волинській та Вінницькій областях (по 2), Тернопільській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Запорізькій і Донецькій областях (по 1).
Загалом за час пандемії в Україні коронавірусну хворобу діагностували у 60 166 осіб, 1 518 хворих померли, а 32 199 вже одужали. Зараз хворіють 26 449 осіб.