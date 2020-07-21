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Коронавірус: за добу одужали більше, ніж захворіли, Львівщина – антилідер

Вівторок, 21 липня 2020, 08:53

20 липня в Україні зафіксували 673 нових випадки захворювання на COVID-19, водночас одужали за цю добу 760 хворих, а 20 – померли.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Антилідером залишається Львівська область, де за останню добу коронавірус підтвердили у 114 осіб.

У Закарпатській області виявили 78 нових випадків коронавірусної хвороби, в Івано-Франківській – 75.

У Києві за останню добу 73 нових випадки (ще 24 – у Київській області).

В Одеській області – ще 65 хворих, у Харківській – 49.

Найбільше хворих із коронавірусом померло на Закарпатті – 5, також летальні випадки зафіксовано у Львівській області (3), Івано-Франківській, Волинській та Вінницькій областях (по 2), Тернопільській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Запорізькій і Донецькій областях (по 1).

Загалом за час пандемії в Україні коронавірусну хворобу діагностували у 60 166 осіб, 1 518 хворих померли, а 32 199 вже одужали. Зараз хворіють 26 449 осіб.



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