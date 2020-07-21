"Слуга народу" тримає лідерство в рейтингу, а "Голос" не долає бар’єр

У рейтингу політичних сил на виборах до Верховної Ради лідером є партія "Слуга народу" за яку готові проголосувати 27,9% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори.

Джерело: дослідження групи "Рейтинг", проведене 16-17 липня

Деталі: Партію "Опозиційна платформа – За життя" підтримують 18,0%, партію "Європейська солідарність" – 14,7%, партію "Батьківщина" – 11,4%, Радикальну партію Ляшка – 5,2%.

За партію "Сила і честь" готові проголосувати 4,3%, за партію Шарія – 3,4%, за партію "Українська стратегія Гройсмана" – 3,3%, за партію ВО "Свобода" – 3,2%, за партію "Голос" – 3,1%.

Рейтинг інших політичних сил – нижче 2%.

При цьому рейтинг партії "Слуга народу" різко впав від минулорічних виборів, а рейтинги інших парламентських партій, крім "Голосу", дещо виросли.

Довідка: Соціологи "Рейтингу" опитали 2000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Респондентів обирали на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.