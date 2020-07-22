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Коронавірус в Чернівецькій області: 41 новий пацієнт, 109 одужань

Середа, 22 липня 2020, 05:55

Станом на 21 липня в Чернівецькій області коронавірус діагностували у 5404 людей.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "41 новий випадок коронавірусу виявили фахівці обласного лабораторного центру на Буковині сьогодні, 21 липня. Усього було досліджено 376 зразків.

Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5404 особи.

109 буковинців одужали від COVID-19".

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Теми: коронавірус


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