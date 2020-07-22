Коронавірус у Чернівецькій області: 41 новий пацієнт, 109 одужань
Середа, 22 липня 2020, 05:55
Станом на 21 липня в Чернівецькій області коронавірус діагностували у 5404 людей.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook
Пряма мова: "41 новий випадок коронавірусу виявили фахівці обласного лабораторного центру на Буковині сьогодні, 21 липня. Усього було досліджено 376 зразків.
Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5404 особи.
109 буковинців одужали від COVID-19".
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Що було раніше:
- Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає про нову небезпечну фазу коронавірусу.
Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно