Станом на 21 липня в Чернівецькій області коронавірус діагностували у 5404 людей.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "41 новий випадок коронавірусу виявили фахівці обласного лабораторного центру на Буковині сьогодні, 21 липня. Усього було досліджено 376 зразків.

Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5404 особи.

109 буковинців одужали від COVID-19".

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Що було раніше:

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає про нову небезпечну фазу коронавірусу.

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