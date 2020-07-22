Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чорногорія заборонила в'їзд туристам з України, що подорожують автомобілем

Середа, 22 липня 2020, 11:09
Чорногорія заборонила в'їзд туристам з України, що подорожують автомобілем
Тетяна Давиденко

Починаючи з 22 липня в’їзд на територію Чорногорії для мешканців України і Білорусі можливий лише у разі їх прибуття авіаційним транспортом.

Про це йдеться у рішенні уряду Чорногорії, повідомляє "Європейська правда".

Без обмежень у Чорногорію можуть в’їжджати мешканці країн "зеленого списку", мешканці країн "жовтого списку" або ті, хто перебував в них протягом останніх 15 днів можуть потрапити до Чорногорії за наявності негативного ПЛР-тесту, не давнішого за 72 години.

"В'їзд в Чорногорію здійснюється повітряним транспортом для жителів України і Білорусі з контролем пасажирів при посадці і висадці і виконанням інших умов, запропонованих Міністерством сталого розвитку і туризму".

При цьому українці можуть в’їжджати до Чорногорії автомобілем, якщо останні 15 днів вони перебували в країнах "зеленого" чи "жовтого" списків.

Як зазначає Балканський оглядач, для українських туристів, які прямують до Чорногорії передбачені нові правила.

Туроператор зобов'язаний забезпечити вимірювання температури тіла пасажира хоча б один раз перед посадкою в аеропорт. Пасажиру, який має підвищену температуру тіла, заборонено сідати в літак і відправлятися до Чорногорії.

Після прибуття пасажирів до Чорногорії та відразу після перетину прикордонного переходу туроператор зобов’язаний передати кожному пасажиру інформаційну довідку, що містить опис заходів та рекомендацій Інституту громадського здоров’я Чорногорії, та повідомити пасажира, що він зобов’язаний дотримуватися вказаних заходів.

У випадках, коли туристичний пакет включає екскурсії, туроператор зобов’язаний вести детальний облік місць, які відвідують туристи.

Усі туристи під час перебування в Чорногорії зобов’язані дотримуватися всіх заходів та рекомендацій Інституту громадського здоров’я.

Як повідомлялося, Національна координаційна рада з інфекційних захворювань при уряді Чорногорії повторно оголосила епідемію COVID-19 на всій території країни через зростання захворюваності.

Теми: Чорногоріякоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Чорногорія
Новий президент Чорногорії пообіцяв продовжити підтримку України
На парламентських виборах у Чорногорії лідирує проєвропейський рух "Європа зараз"
Новообраний президент Чорногорії склав присягу, згадавши війну в Україні
Останні новини
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: