Держдеп США оголосив винагороду по $1 млн за двох українських хакерів

Держдеп США пропонує до 1 млн доларів винагороди за інформацію, яка допоможе заарештувати двох громадян України, розшукуваних за кіберзлочини.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві Держдепу, оприлюдненій сьогодні.

"Державний департамент США оголошує винагороду у розмірі до 1 млн за надання інформації, яка допоможе заарештувати та притягнути до відповідальності двох громадян України, Артема В’ячеславовича Радченка та Олександра Віталійовича Єременка, за участь у транснаціональній організованій злочинності, зокрема, кіберзлочинності", - йдеться у повідомленні.

У січні 2019 року влада США висунула звинувачення українським хакерам у зв'язку з їхньою участю в схемі обміну інформацією, отриманою шляхом проникнення в базу даних Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

В обвинувальному акті з 16 пунктів, поданому до окружного суду США в Нью-Йорку, Міністерство юстиції США звинуватило Єременка та Радченка у шахрайській цифровій діяльності та змові для такої діяльності.

"Обвинувачення стверджує, що Радченко та Єременко зламали систему зброру та аналізу даних (EDGAR) Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) та викрали тисячі конфіденційних файлів, які потім продали для власної вигоди", - нагадує Держдеп.

Комісія після цього подала цивільний позов проти Єременка та ще кількох фізичних і юридичних осіб.

Винагороду за допомогу в пошуку хакерів пропонують у рамках TOCRP – Програми винагород у рамках боротьби з транснаціональною організованою злочинністю.

Зазначається, що вона, разом з аналогічною програмою для пошуку причетних до наркозлочинності, з 1986 року допомогла притягти до відповідальності більше 75 злочинців з усього світу. Інформаторам, які допомогли впіймати їх, держдеп виплатив загалом більше 130 млн доларів винагороди.