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Останні зміни до закону про держзакупівлі суперечать асоціації з ЄС – прем’єр

Четвер, 23 липня 2020, 13:04

Законопроєкт №3739 про зміну правил державних закупівель продукції машинобудування, що має надає преференції продукції з локалізованим виробництвом, не відповідає Угоді про асоціацію з ЄС, а також іншим зобов’язанням України та потребує змін.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання кореспондента "Європейської правди" під час поїздки до Брюсселя.

Прем’єр став першим урядовцем, який публічно визнав суперечність між законопроєктом і асоціацією, хоча за даними ЄП, у непублічному спілкуванні уряд попереджав про це депутатів.

"В нинішній редакції проєкт закону не відповідає деяким параметрам угоди про асоціацію, тому звісно уряд буде наполягати на тому, що ми маємо відкоригувати редакцію спільно з депутатами так, щоби вона не порушувала міжнародних угод, і не лише УА", - заявив прем’єр.

Шмигаль наголосив, що він принципово підтримує преференції для національних виробників, але їх можливо досягти без порушення зобов’язань України.

"Ми маємо підтримувати своїх виробників, але у той самий час я не прихильник порушення міжнародних угод. Закон прийнятий у першому читанні – доволі жорсткий о відношенню до наших міжнародних партнерів, хоча цікавий для нашої промисловості і економіки. Наше завдання – знайти золоту середину, підтримати власну промисловість, але не порушити наші міжнародні угоди, підписані з ЄС, із СОТ тощо", - пояснив керівник уряду.

"Потрібно мати розуміння, що не може йтися про жорстку локалізацію – коли ставляться кваліфікаційні критерії, допуск чи недопуск. Це була би дискримінація – не допускати когось, хто не має української складової. Їх треба допускати.

Але може йтися про використання у держзакупівлях нецінових критеріїв в розмірі 30%, які, можливо, даватимуть якусь фору і преференції товарам, які мають певну складову національного виробництва", - заявив прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль не виключив, що європейська сторона підніматиме це питання на зустрічах у Брюсселі, хоча запевнив "Європейську правду", що "поки що європейські партнери абсолютно спокійно це сприймають, бо розуміють, що це перше читання".

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Теми: ЄСзаконодавствоШмигаль


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