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ДБР затримало СБУшника, який торгував зброєю

Четвер, 23 липня 2020, 17:01

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали працівника одного із Київських підрозділів СБУ під час збуту боєприпасів громадянину.

Джерело: ДБР

Деталі: За попередньою інформацією, працівник СБУ налагодив механізм збуту зброї та боєприпасів цивільним особам. Так, у ході слідства слідчі  задокументували факт збуту мешканцю Харкова автомата "АКС-74", 5 магазинів до нього та понад 1 200 патронів калібру 5.45 мм. на суму 1 500 доларів США.

22 липня слідчі ДБР затримали працівника СБУ під час збуту чергової партії патронів та двох предметів, які ззовні схожі на гранати.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого, а також в одному зі сховищ у Харкові,  виявлено та вилучено 3 500 патронів, автомат "АКС-74" та 2 гранати, які ззовні схожі на бойові.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України), обрання відносно нього запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Українська правда
Теми: СБУДБРзброя


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