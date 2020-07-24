У Криму зникла дитина політв’язня
У селищі Строганівка Сімферопольського району пропав син політв'язня Руслана Сулейманова – трирічний Муса.
Джерело: Кримська солідарність
Деталі: Активісти повідомляють, що дитина гралася в пісочниці біля свого будинку. Востаннє її бачили (24 липня) близько 18:00.
Хлопчик одягнений в сіру трикотажну футболку, сині шорти та білі капці.
Активісти і правозахисники просять кримчан допомогти в пошуку дитини.
О 21:00 на місце приїхали співробітники окупаційної "поліції", "МНС", кінологи. Так звана "поліція" готує запуск квадрокоптера. Люди збираються та формують невеликі мобільні групи для пошуку.
📌 SOS!!! SOS!!! SOS!!! 20.50 вечера. На место приехали сотрудники полиции, кинологи, МЧС. Полиция готовит запуск...Опубліковано Крымская солидарность Пʼятниця, 24 липня 2020 р.
Нагадаємо: 27 березня в окупованому Криму російські силовики провели щонайменше 25 обшуків у домівках кримськотатарських активістів нібито у справі "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі".