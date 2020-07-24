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У Криму зникла дитина політв’язня

П'ятниця, 24 липня 2020, 21:34

У селищі Строганівка Сімферопольського району пропав син політв'язня Руслана Сулейманова – трирічний Муса.

Джерело: Кримська солідарність

Деталі: Активісти повідомляють, що дитина гралася в пісочниці біля свого будинку. Востаннє її бачили (24 липня) близько 18:00.

Хлопчик одягнений в сіру трикотажну футболку, сині шорти та білі капці.

Активісти і правозахисники просять кримчан допомогти в пошуку дитини.

О 21:00 на місце приїхали співробітники окупаційної "поліції", "МНС", кінологи. Так звана "поліція" готує запуск квадрокоптера. Люди збираються та формують невеликі мобільні групи для пошуку.

📌 SOS!!! SOS!!! SOS!!! 20.50 вечера. На место приехали сотрудники полиции, кинологи, МЧС. Полиция готовит запуск...

Опубліковано Крымская солидарность Пʼятниця, 24 липня 2020 р.
 

Нагадаємо: 27 березня в окупованому Криму російські силовики провели щонайменше 25 обшуків у домівках кримськотатарських активістів нібито у справі "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі".

Роман Петренко, УП
Теми: Кримполітв'язні


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