У Криму зникла дитина політв’язня

У селищі Строганівка Сімферопольського району пропав син політв'язня Руслана Сулейманова – трирічний Муса.

Джерело: Кримська солідарність

Деталі: Активісти повідомляють, що дитина гралася в пісочниці біля свого будинку. Востаннє її бачили (24 липня) близько 18:00.

Хлопчик одягнений в сіру трикотажну футболку, сині шорти та білі капці.

Активісти і правозахисники просять кримчан допомогти в пошуку дитини.

О 21:00 на місце приїхали співробітники окупаційної "поліції", "МНС", кінологи. Так звана "поліція" готує запуск квадрокоптера. Люди збираються та формують невеликі мобільні групи для пошуку.

Нагадаємо: 27 березня в окупованому Криму російські силовики провели щонайменше 25 обшуків у домівках кримськотатарських активістів нібито у справі "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі".