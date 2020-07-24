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Кремль звинуватив США і Британію у "спотворенні правди" щодо зброї в космосі

П'ятниця, 24 липня 2020, 21:53

Звинувачення США і Великої Британії в тому, що Росія нещодавно провела випробування протисупутникової зброї в космосі, є "спотворенням" інформації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві МЗС РФ.

"Американські і британські представники знову намагаються подати ситуацію в перекрученому вигляді, з тим щоб відвернути увагу міжнародної громадськості від реальних загроз в космосі, виправдати кроки, які вживаються ними для розміщення зброї в космічному просторі і домогтися виділення додаткового фінансування під ці цілі", - йдеться в заяві.

У МЗС заявили, що проведені Міноборони Росії 15 липня випробування не створювали загрози для інших космічних об'єктів і не порушували ніяких норм і принципів міжнародного права.

"За інформацією нашого військового відомства, російський "супутник-інспектор" провів перевірку з близької відстані російського космічного апарату з використанням спеціалізованої апаратури малого космічного апарату. В результаті отримана цінна інформація про технічний стан об'єкта, яка була передана на наземні засоби управління", - йдеться в заяві.

Раніше в США заявили, що Росія провела випробування зброї, яка була запущена з одного з двох супутників, які маневрували поруч з урядовим супутником США на початку цього року.

Росія наполягала на тому, що її космічна діяльність носить виключно мирний характер, але за словами глава нових космічних сил США, діяльність космічного апарату, що брав участь у запуску, не відповідає його офіційному призначенню в якості інспекційного супутника.



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