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Будівлю КМДА підсвітили кольорами прапора

П'ятниця, 24 липня 2020, 23:52
Будівлю КМДА підсвітили кольорами прапора

Із нагоди 30-ої річниці підняття українського національного прапора над столицею будівлю Київської міської державної адміністрації підсвітили синьо-жовтими кольорами. 

Джерело: пресслужба КМДА

Деталі: У мерії нагадали, що 24 липня 1990 року, за 13 місяців до офіційного проголошення незалежності України, біля будівлі КМДА та Київради вперше підняли національний прапор.

Його підняв тодішній заступник голови Київради Олександр Мосіюк. Тоді на Хрещатику зібралося близько 200 тисяч людей з усієї України.

КМДА підсвітили синьо-жовтими кольорами до 30-ої річниці підняття українського національного прапора над будівлею

Опубліковано Київська міська державна адміністрація - КМДА Пʼятниця, 24 липня 2020 р.

Українська правда

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Теми: КиївУкраїнаКМДА
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