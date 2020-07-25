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Розвідка США: загроза президентським виборам йде з боку Росії, Китаю та Ірану

Субота, 25 липня 2020, 01:09
Розвідка США: загроза президентським виборам йде з боку Росії, Китаю та Ірану

В Національному центрі контррозвідки та безпеки США офіційно звинуватили Росію, Китай, а також Іран у зусиллях, спрямованих на підрив виборів 2020 року.

Джерело: директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Еваніна, передає Укрінформ

Пряма мова: "Сьогодні ми бачимо, як наші супротивники прагнуть скомпрометувати політичні кампанії у США, кандидатів, а також мають інші політичні цілі..Ми продовжуємо відстежувати зловмисних кіберсуб'єктів, які прагнуть отримати доступ до мереж в окремих штатах та у федеральному масштабі, в тому числі тих, що відповідають за керування виборчим процесом".

Деталі: Еваніна уточнив, що має на увазі передусім Росію, Китай та Іран, хоча загроза виборам у США не виключається і з боку інших держав та недержавних суб'єктів. За його словами, зокрема "мета Росії – ослабити Сполучені Штати та зменшити нашу глобальну роль", а також підірвати довіру до демократичного процесу в США шляхом дезінформації, роботи інтернет-тролів тощо.

Нагадаємо: Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада. 

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Теми: вибориСШАРосія
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