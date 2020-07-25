Президент Єгипту запросив Зеленського у гості
Субота, 25 липня 2020, 02:05
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі під час якої, сторони запросили один одного відвідати свої країни.
Джерело: пресслужба президента України
Дослівно: "Глава Української держави поновив запрошення Абделю Фаттаху Ас-Сісі відвідати з візитом Україну після стабілізації ситуації з коронавірусом.
Абдель Фаттах Ас-Сісі зазначив, що із задоволенням відвідає Україну, й запросив Володимира Зеленського відвідати Єгипет після нормалізації епідеміологічної ситуації".
Деталі: Президенти обговорювали питання пандемії COVID-19, торговельно-економічної співпраці, посилення співпраці в космічній галузі.