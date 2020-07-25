У 2020 році Україна візьме участь в дитячому Євробаченні-2020 року, яке відбудеться 29 листопада в Польщі.

Джерело: Національна громадська телерадіокомпанія України, передет "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "В цьому році Громадський мовник приєднається до дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2020 року, який відбудеться 29 листопада у Варшаві (Польща). Уже в серпні Громадське оголосить національний відбір для участі України в конкурсі".

Деталі: Гасло конкурсу в 2020 році - "Зруш світ" (Move the World) - покликаний нагадати про силу єдності.