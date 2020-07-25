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Україна візьме участь в дитячому Євробаченні-2020

Субота, 25 липня 2020, 07:01

У 2020 році Україна візьме участь в дитячому Євробаченні-2020 року, яке відбудеться 29 листопада в Польщі.

Джерело: Національна громадська телерадіокомпанія України, передет "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "В цьому році Громадський мовник приєднається до дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2020 року, який відбудеться 29 листопада у Варшаві (Польща). Уже в серпні Громадське оголосить національний відбір для участі України в конкурсі".

Деталі: Гасло конкурсу в 2020 році - "Зруш світ" (Move the World) - покликаний нагадати про силу єдності.

Теми: Польща


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