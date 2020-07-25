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Київ і половину України накриють дощі та грози

Субота, 25 липня 2020, 08:36
Київ і половину України накриють дощі та грози

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов у західних областях України та у Києві.

Джерело: сайт ДСНС, Укргідрометцентр

Дослівно ДСНС: "За даними УкрГідрометцентру, у найближчу годину у Києві, з утриманням в першій половині дня 25 липня гроза.

25 липня вдень у західних областях грози (I рівень небезпечності)".

Деталі: Разом з тим, на сайті Укргідрометцентру дощі та грози прогнозуються у західних, а також у Київській, Житомирській та Вінницькій областях.

Температура вдень на Заході 24-28 градусів, у центральних областях – 26-28, на Півдні до 31 тепла.

 

Українська правда
Теми: погода
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