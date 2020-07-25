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Джонсон визнав, що уряд Британії недооцінив небезпеку коронавірусу

Субота, 25 липня 2020, 15:25

Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон, якого критикують за те, що він занадто повільно діяв під час пандемії коронавірусу, визнав, що уряд недооцінив загрозу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю BBC.

За його словами, найбільшою проблемою, яку уряд не зміг зрозуміти на початку пандемії, була ступінь безсимптомної передачі між людьми.

"Коронавірус був чимось новим, що ми не зрозуміли так, як нам би хотілося в перші кілька тижнів і місяців", - додав він.

Прем'єр також визнав, що залишаються "відкриті питання" з приводу того, чи вчасно в країні оголосили карантин.

"Коли ви слухаєте вчених, питання, які ви тільки що задали, насправді є дуже відкритими", - сказав він.

Джонсон пообіцяв провести розслідування у зв'язку з кризою коронавірусу, але не прямо зараз.

"Може бути, були речі, які ми могли б зробити по-іншому, і, звичайно, буде час зрозуміти, що саме ми могли б зробити по-іншому", - сказав він.

Джонсона критикували через його стратегію в боротьбі з пандемією, починаючи з високої офіційної смертності понад 45 000 осіб і повільного розгортання тестування до більш пізнього карантину, ніж у багатьох інших країнах.

Теми: Велика Британіякоронавірус


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