Суд Британії може розглянути роль РФ у смерті жінки з Еймсбері, яка отруїлася "Новічком"

Суд у Великій Британії може розглянути питання можливої відповідальності Росії за смерть британської громадянки Дон Стерджесс, яка отруїлася "Новічком", як і Юлія та Сергій Скрипаль у 2018 році в Солсбері.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Родичі померлої Дон Стерджесс звернулися до суду з проханням розслідувати, хто саме віддав наказ про отруєння Скрипалів у Солсбері у 2018 році.

Вони оскаржили рішення коронера Девіда Рідлі про те, що розслідування зачіпатиме тільки діяльність агентів, які влаштували замах на Скрипалів.

Після дводенного судового розгляду два судді вищої інстанції скасували постанову коронера і дійшли висновку, що існує "гостре і очевидне занепокоєння громадськості" щодо справи.

Судді підкреслили, що у Великобританії не існує реальної перспективи кримінального судового розгляду осіб, причетних до нападу.

"Ми хочемо дізнатися правду про те, що сталося з Дон. Це не тільки для сім'ї. Ми вважаємо, що в інтересах суспільства дізнатися якомога більше", - заявив батько Стерджесс.

Як відомо, 5 березня 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними у британському місті Солсбері та госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент "Новічок" російського походження.

Пізніше, 30 червня, сталося отруєння "новічком" двох осіб у сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер-45-річний Чарлі Роулі вижив.

Стерджесс знайшла флакон від парфумів, в якому був "новічок", і застосувала. Сам Роулі провів у комі два тижні.

У Лондоні раніше заявляли, що президент РФ Владімір Путін несе кінцеву відповідальність за отруєння у Солсбері. Москва звинувачення відкидає.