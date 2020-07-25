Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Погода в неділю: спека й місцями рясні дощі

Субота, 25 липня 2020, 17:10

У неділю, 26 липня, на заході, а також у Житомирській і Київській областях опади, можливі грози.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Деталі: У неділю через сильні опади у західних областях можливі селеві потоки та підняття рівня води у річках. Зокрема, за словами Діденко, у прикарпатському регіоні пройдуть рясні дощі з грозами й можливі шквали.

Також дощі в неділю пройдуть на Житомирщині, Київщині, і дійдуть до Вінниччини. На решті території без істотних опадів.

Температура повітря буде високою, місцями спекотно, від +26 до +30. На півдні до +33 градусів.

Пряма мова: "У Києві завтра (26 липня) ймовірний дощ, гроза. При грозі – шквалисте посилення вітру. Температура буде високою, особливо при проясненнях, +28+29 градусів".

Українська правда
Теми: КарпатипогодаКиївЖитомирщина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Повне припинення вогню: за українськими військовими слідкуватимуть контролери

На Донбасі загинув військовий: попередня версія – власна помилка

відеоЧергова спроба підняти "Делфі" виявилася безуспішною

відеоРосійська бронемашина потонула при форсуванні Керченської протоки

Зеленський взяв під контроль отримання Україною вакцини від Covid-19

таблицяКоронавірус: у 9 областях України не можна послаблювати карантин

Усі новини...
Карпати
Рятувальники попереджають про сильні зливи у Карпатах та на Закарпатті
Угорщина поскаржилась Зеленському, що захлинається в карпатському смітті
Власник ОККО отримав 300 га в Карпатах для будівництва нового "Буковеля"
Останні новини
21:20
Повне припинення вогню: за українськими військовими слідкуватимуть контролери
20:59
У Севастополі сплеск заражень коронавірусом
20:16
Війна на Донбасі: окупанти гатять з важкого озброєння, втрат немає
19:50
фотоНа Говерлі застрягли туристи з дітьми, триває рятувальна операція
19:28
На Донбасі загинув військовий: попередня версія – власна помилка
19:17
В Україні транзит газу у першому півріччі впав на 45%
19:07
Греція вимагатиме ПЛР-тести у пасажирів з Румунії та Болгарії
18:59
відеоЧергова спроба підняти "Делфі" виявилася безуспішною
18:31
ОККО і SOCAR заявили про намір оскаржити в судах рішення ОПЗ про недопуск компаній до конкурсу
18:19
відеоРосійська бронемашина потонула при форсуванні Керченської протоки
Усі новини...