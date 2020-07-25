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Погода в неділю: спека й місцями рясні дощі

Субота, 25 липня 2020, 17:10
Погода в неділю: спека й місцями рясні дощі

У неділю, 26 липня, на заході, а також у Житомирській і Київській областях опади, можливі грози.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Деталі: У неділю через сильні опади у західних областях можливі селеві потоки та підняття рівня води у річках. Зокрема, за словами Діденко, у прикарпатському регіоні пройдуть рясні дощі з грозами й можливі шквали.

Також дощі в неділю пройдуть на Житомирщині, Київщині, і дійдуть до Вінниччини. На решті території без істотних опадів.

Температура повітря буде високою, місцями спекотно, від +26 до +30. На півдні до +33 градусів.

Пряма мова: "У Києві завтра (26 липня) ймовірний дощ, гроза. При грозі – шквалисте посилення вітру. Температура буде високою, особливо при проясненнях, +28+29 градусів".

Українська правда

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Теми: КарпатипогодаКиївЖитомирщина
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