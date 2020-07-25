На Чернігівщині чоловік загинув від вибуху біля власного авто

У Ніжині Чернігівської області 53-річний чоловік підірвався біля власного автомобіля.

Джерело: Суспільне з посиланням на речницю Ніжинського відділу поліції Інну Музиченко

Пряма мова: "Неподалік одного із кафе, ближче до гаражів, чоловік був біля власного автомобіля, де вчора ввечері стався вибух. Що саме вибухнуло, встановлює слідство. Труп чоловіка поліцейські знайшли біля автомобіля".

Деталі: Загиблий чоловік 1967 року народження працював 10 років водієм у Ніжинській райраді. Голова райради Олег Бузун розповів: "Попередньо відомо, що чоловік підійшов до свого автомобіля, можливо там щось лагодив і там вибухнув вибухонебезпечний предмет. Що саме, наразі невідомо. Гадаю, це був нещасний випадок".

Вночі на вулиці Богуна у Ніжині працювали слідчі та експерти. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 ч. 1 – умисне вбивство.