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Греція вимагатиме ПЛР-тести у пасажирів з Румунії та Болгарії

Субота, 25 липня 2020, 19:07

Греція з вівторка буде вимагати негативні результати ПЛР-тесту на коронавірус від пасажирів авіарейсів, які прилітають з Румунії і Болгарії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду в Грецію. Сертифікати повинні бути англійською мовою і мають містити ім'я мандрівника і номер паспорта.

Уряд оголосив про це рішення після недавнього сплеску коронавірусної інфекції в балканських країнах.

Цей захід не поширюється на громадян Греції, постійних жителів Греції і осіб, які відвідують країну "з істотних професійних причин".

Тим часом, всі мандрівники повинні заповнювати форму для вказівки свого місцезнаходження як мінімум за 24 години до відвідування Греції.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Болгарії перевищила 10 тисяч у суботу, 270 нових інфекцій підтверджено за останні 24 години.

Теми: коронавірусГреціяРумуніяБолгарія


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