На Говерлі застрягли туристи з дітьми, триває рятувальна операція

У Закарпатській області рятувальники евакуйовують з гори Говерла групу туристів із малолітніми дітьми.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "25 липня о 13:45 до оперативно-рятувальної служби Закарпаття надійшло повідомлення, що в районі гори Говерла, під час проходження туристичного маршруту, група відпочивальників у кількості 13 чоловік, серед яких шестеро дітей віком від півтора до 12 років, потрапила під сильну зливу та потребує допомоги".

Деталі: До туристів направили 4 рятувальників та дві одиниці техніки від гірського пошуково-рятувального відділення с. Лазещина.

О 16:45 рятувальна група зустрілась із туристами. На даний час працівники ДСНС супроводжують шістьох дітей та двох жінок до транспортного засобу. Їх всюдиболотоходом "Богун" доправлять до Лазещини. Решта групи у супроводі рятувальників продовжить спуск до населеного пункту пішки.