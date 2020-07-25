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На Говерлі застрягли туристи з дітьми, триває рятувальна операція

Субота, 25 липня 2020, 19:50

У Закарпатській області рятувальники евакуйовують з гори Говерла групу туристів із малолітніми дітьми.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "25 липня о 13:45 до оперативно-рятувальної служби Закарпаття надійшло повідомлення, що в районі гори Говерла, під час проходження туристичного маршруту, група відпочивальників у кількості 13 чоловік, серед яких шестеро дітей віком від півтора до 12 років, потрапила під сильну зливу та потребує допомоги".

Деталі: До туристів направили 4 рятувальників та дві одиниці техніки від гірського пошуково-рятувального відділення с. Лазещина.

О 16:45 рятувальна група зустрілась із туристами. На даний час працівники ДСНС супроводжують шістьох дітей та двох жінок до транспортного засобу. Їх всюдиболотоходом "Богун" доправлять до Лазещини. Решта групи у супроводі рятувальників продовжить спуск до населеного пункту пішки.

 
 

Українська правда
Теми: КарпатиДСНСтуризм


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