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У Севастополі сплеск заражень коронавірусом

Субота, 25 липня 2020, 20:59

В окупованому Росією Севастополі за минулу добу, 24 липня, виявили 20 осіб, заражених коронавірусом.

Джерело: російський ТАСС з посиланням на окупаційну владу півострова

Дослівно: "Станом на ранок 25 липня зареєстровано 20 нових випадків захворювання COVID-19. Більшість пацієнтів - місцеві жителі. Йдуть епідрозслідування, встановлюються джерела заражень".

Деталі: повідомляється, що у Севастополі за весь час пандемії зафіксували 332 випадки зараження (включаючи дані на ранок суботи). При цьому наймасовішим було інфікування будівельників, які разом працювали на одному з об'єктів, - тільки за добу 27-28 квітня були виявлені 36 випадків. Протягом наступних двох місяців за добу не фіксувалося більше десятка нових випадків, найчастіше з'являлися поодинокі заражені.

Після того, як у червні місто почало приймати туристів, про найбільшу кількість заражень (13 випадків) окупанти повідомляли 19 липня.

Теми: Кримокупаціякоронавірусепідемія


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