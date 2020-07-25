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Данія призупинила будівництво "Північного потоку-2"

Субота, 25 липня 2020, 21:57

Влада Данії заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм через нерест тріски, тому будівництво російського газогону "Північний потік-2" зможуть відновити не раніше вересня.

Джерело: Deutsche Welle з посиланням на видання Die Neue Zürcher Zeitung

Деталі: Російські трубоукладачі вже два місяці не можуть відновити будівництво газопроводу "Північний потік-2" в данських водах через рішення влади Данії.

Відновитися роботи зможуть тільки після закінчення періоду нересту тріски - орієнтовно, у вересні.

Будівництво "Північного потоку-2" на даний час припинено через санкції США щодо європейських підрядників.

Російський трубоукладач "Академік Черський", який має відновити будівництво газогону, прибув з російської Находки у німецький порт Мукран на острові Рюген ще у травні. Однак через те, що роботи ведуться в районі, де під час Другої світової війни було затоплено безліч боєприпасів, судну був необхідний спеціальний дозвіл, оскільки роботи можливі лише зі стоянкою на якорі. На початку липня влада Данії схвалили завершення проєкту з якірним позиціюванням, однак приступити до прокладання "Академік Черський" не зміг - на цей раз з природоохоронних міркувань.

Другий трубоукладач "Фортуна", якому Данія дозволила добудовувати "Північний потік-2", 9 липня пішов під завантаження в німецький порт Росток. Через данські води на південний схід від острова Борнхольм повинні бути прокладені останні 120 кілометрів газопроводу.

Нагадаємо: У Кремлі заявляють, що знайдуть спосіб добудувати "Північний потік-2", попри нові санкції США.

Раніше ЄС висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Читайте також: Санкції вищого рівня. Чи зупинить новий блок США добудову Nord Stream-2.

Теми: РосіягазДаніяЄС


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