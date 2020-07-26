Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британія перегляне свою систему оборони для протидії Росії і Китаю

Неділя, 26 липня 2020, 13:18

Британія підвищить свою здатність протистояти загрозам, що виходять від Росії і Китаю в космосі, в рамках перегляду зовнішньої політики, безпеки і оборони.

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Уоллес, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У четвер Британія заявила, що стурбована випробуванням російського супутника, яке включало запуск снаряда з "характеристиками зброї".

"На цьому тижні нам нагадали про загрозу, яку Росія представляє для нашої національної безпеки, провокаційним випробуванням схожого на зброю снаряда з супутника, що загрожує мирному використанню космосу", - заявив Уоллес, додавши, що Китай також становить загрозу.

"Китай також розробляє наступальну космічну зброю, і обидві країни вдосконалюють свої можливості. Така поведінка тільки підкреслює важливість огляду, який в даний час проводить уряд Британії", - додав він.

Напруженість у відносинах між Британією і Росією була високою в останні тижні, оскільки лондон запровадив проти росіян нові санкції, звинуватив російських акторів в спробі втрутитися в минулорічні вибори і заявив, що Москва намагалася викрасти дані від розробників вакцини проти коронавірусу.

Газета The Mail on Sunday повідомила також, що прем’єр Британії Борис Джонсон також має намір переглянути закони Сполученого Королівства про державну зраду, щоб протистояти загрозам, що виходять від Китаю і Росії.

Читайте також Кого атакує РФ: що показав "російський" звіт британської розвідки

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяРосіяКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Велика Британія
Штати і Британія привітали рішення Туреччини підтримати вступ Швеції в НАТО
Прем’єр Британії: "Законне місце" України – в НАТО
Створений під егідою Британії фонд на підтримку України витратив менш як 10% – ЗМІ
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: